Erstatninger etter tørr sommer

Hittil er det utbetalt rundt 123 millioner kroner i erstatning for svikt i avlinger etter den tørre sommeren. I snitt er utbetalingen 111.000 kroner til hver bonde. Prognosen viser at gårdbrukere vil søke erstatninger på over 1,3 milliarder kroner.