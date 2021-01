Erstatning for straumbrot

Hytteeigarar i Sirdal får betalt 125 kroner, dersom straumbrotet var på over 12 timar sist helg. Ut over 12 timar blir erstatninga 10 kroner i timen. Erstatninga kan ikkje bli høgare enn venta nettleige for heile året, opplyser Agder Energi Nett.