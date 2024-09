Erna Solberg kommenterer Stavanger-ordførerens avgang

– Dette er en veldig trist og veldig alvorlig sak. Jeg tar Sissel Knutsen Hegdals avgjørelse til etterretning, og synes det virker som en klok beslutning å gå av, slik jeg kjenner denne saken, sier Høyre-leder Erna Solberg.

I dag ble det kjent at Sissel Knutsen Hegdal (H) går av som ordfører i Stavanger etter å ha brukt partimidler til privat forbruk under valgkampen i 2023.

Knutsen Hegdal varslet i går gruppestyret i Stavanger Høyre om at hun ønsker å gå av som ordfører i Stavanger, et verv hun har hatt siden oktober 2023.

– Jeg håper Stavanger Høyre nå får ro og at de finner en ny ordførerkandidat. Stavanger er en fantastisk by og kommune, som trenger god Høyre-politikk også i fortsettelsen, sier Høyre-lederen, og fortsetter:

–Samtidig vil jeg takke henne for den politiske innsatsen for Høyre gjennom mange år, og håper at hun har gode folk rundt seg nå. Det trenger hun.