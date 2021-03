Tar et oppgjør etter Erna Solberg-kritikk: – Må akseptere at politikere kan gjøre feil

– Jeg er så jævla lei av sånne heksejakter i media.

Slik åpner Rødt-politiker Mímir Kristjánsson et innlegg på sin Facebook-profil.

Det har stormet kraftig rundt Erna Solberg det siste døgnet, etter at hun og familien brøt smittevernreglene på Geilo i vinterferien.

Nå får statsministeren støtte fra litt uventet hold. Kristjánsson slår alarm.

– Jeg vil advare mot den tendensen vi har, at vi krever at politikere aldri skal gjøre feil. For folk som aldri gjør feil, de gjør egentlig ingenting, sier han til NRK.

Oppdatering: Kristjánsson har i etterkant av innlegget uttalt at han synes heksejakt ble feil ordbruk og at det var «å ta litt hardt i».

Jeg er så jævla lei av sånne heksejakter i media. Spørsmålet vi snart må stille oss er hva slags politikere vi egentlig... Posted by Mímir Kristjánsson on Thursday, March 18, 2021

– Kan ikke gjøre alt riktig hele tiden

Kristjánsson forstår likevel at folk blir sure av saker som dette, fordi de selv har ofret mye i pandemien.

– Jeg skjønner godt at folk blir fly forbanna. Hun har gjort noe dumt og må få bot – som alle andre – om hun har gjort noe ulovlig, sier Rødt-politikeren.

Kristjánsson synes vi bør stille oss spørsmålet om hvilke politikere vi faktisk vil ha i Norge.

– Poenget mitt er at vi må akseptere at politikerne våre er som folk flest. Jeg tror jeg kan snakke for ganske mange i Norge når jeg sier at jeg har brutt en eller annen anbefaling eller et råd i løpet av det siste året, sier han og utdyper:

– Skal vi ha politikere som er noenlunde som folk flest, så må vi akseptere at også disse gjør feil. Jeg mener at vi ikke kan forvente at alle politikere i Norge skal gjøre alt riktig hele tiden. Jeg tror det vil være dårlig for landet om det bare er slike folk i politikken, sier han.

Kristjánsson hadde også et lignende Facebook-innlegg der han forsvarte Bent Høie etter at han fikk kritikk for et hyttebesøk i januar.

Fått med deg denne? Politiet iverksetter etterforskning mot statsminister Erna Solberg

Erna Solberg i Debatten: –Jeg skjønner hvis folk er lei seg og sinte Du trenger javascript for å se video.

– Reglene er uoversiktlige

Han mener at diskusjonen bør handle mer om smittevernreglene, som han kaller «uoversiktlige».

– Reglene er veldig vanskelige å forstå, og da må det være problemet. Når selv statsministeren kan blingse, tror jeg det sier litt om at vi kan ha for mange kompliserte regler.

Kristjánsson har selv fått kritikk etter å ha brutt en korona-anbefaling. Da brakk han attpåtil ankelen.

– Min erfaring er at når du blir tatt med buksen nede, så må du få den på igjen så fort som mulig. Du må stå for det du ha gjort, beklage og prøve å lære, sier han.

– Stor keepertabbe

Statsviter Svein Erik Tuastad mener det er to sider av Erna Solberg-saken. På den ene siden tror han den kan svekke villigheten til å følge politikken.

– Det som er veldig alvorlig og ille i denne saken, er at den kan svekke autoriteten i politikken. Dette er skoleeksempelet på hvor farlig det er når politikere ikke følger reglene de selv setter. Folk kan nok spørre seg; «hvorfor skal vi følge reglene, når ikke engang Erna Solberg gjør det?», sier Tuastad.

Svein Erik Tuastad er førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger. Foto: Torkel Anstensrud Schibevaag / NRK

På den andre siden tror han ikke nødvendigvis saken vil svekke tilliten til Erna Solberg som politiker. Han betegner det som en «stor keepertabbe»

– Det er rett og slett en personlig blemme. Det viser at alle kan gjøre feil. Jeg mener ikke at dette bør få politiske konsekvenser for henne som statsminister, men det er viktig at hun får en reaksjon fra politiet om det finnes grunnlag for det. Hun må behandles på lik linje som alle andre, sier Tuastad.

Likhet for loven

Kyrre Nakkim, fungerende leder av politisk avdeling i NRK, mener det er viktig at mediene ettergår de lover og regler politikerne innfører.

Den siste uka har NRK avdekket Ap-nestleder Bjørnar Skjærans brudd på reglene i Bodø, samt statsminister Ernas Solbergs familiesamling på Geilo.

– I begge tilfeller handler det om likhet for loven, samt evne til å følge og forstå kompliserte regler. Dette er god journalistikk, uten at vi reiser noen moralsk pekefinger mot de involverte, sier han.