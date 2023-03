Erling Braut Haaland reiser hjem fra landslagssamlingen

Erling Braut Haaland hadde smerter i lysken etter kampen mot FA-cupkampen mot Burnley. Haaland reiser dermed hjem fra landslagssamlingen.

Det melder Norges Fotballforbund tirsdag morgen.

– Vi håpet at dette bare var en kjenning som skulle gå over til lørdag, men etter å ha gjort tester og undersøkelser i går ble det klart at han ikke rekker kampene mot Spania og Georgia. Det er bedre at han da får medisinsk oppfølging i klubb, sier landslagslege Ola Sand, sier landslagslege Ola Sand. (NTB)