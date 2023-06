Erkjente straffskyld for skadeverk i Haugesund

Like før klokken 04.00 natt til mandag, fikk politiet melding om at det var utført skadeverk på en rute i en bygning i Sørhauggata i Haugesund. Det skal også gjelde et busskur i nærheten.

Politiet fikk kontakt med mistenkte, en mann i 30-årene, som erkjente straffskyld for forholdene.