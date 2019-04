Erkjenner straffskyld etter trusler og villmannskjøring

– Han blir siktet for forskjellige forhold. Bilbrukstyveriet og trusler mot bileier, og selve kjøringen, sier politiadvokat Erik Enløkk.

Det var fredag ettermiddag at en person ringte politiet i Stavanger. En ung mann hadde akkurat truet ham med kniv og kjørt av gårde med bilen hans.

Det utviklet seg til en biljakt i Stavanger sentrum som endte i kontorbygget til Stavanger Aftenblad.

Mannen (19) som stjal bilen ble avhørt på politihuset i Stavanger lørdag.

– Han erkjenner straffskyld, sier Malin Storrvik, som er 19-åringens advokat.

Flere fotgjengere

Farten var aldri veldig høy, men det var flere fotgjengere i området fredag ettermiddag. En video viser hvordan politiet forsøker å stoppe mannen ved å presse og hindre bilen. Biltyven svinger da bilen inn på plassen foran Aftenblad-bygget.

TOTALVRAKET: Slik så den stjålne bilen ut etter å ha smelt inn i terrorsikringen i sentrum. Foto: Tone Laugaland

Det ender med at han kjører inn i terrorsikringen foran Aftenblad-bygget – noen betongblokker som ble satt opp etter Charlie Hebdo-angrepet i Paris i 2015.

En politimann river deretter mannen ut av bilen og legger ham i bakken.

Fremstilles for varetektsfengsling

Politiet mistenker at mannen var rusa og framstilte ham fredag for blodprøve.

Mannen har vært i politiets søkelys tidligere, blant annet for biltyveri og kjøring i påvirket tilstand. Politiet satser på å fremstille ham for varetektsfengsling på mandag.

– Det er saker hos fra før som gjør at vi antar det er gjentakelsesfare, som gjør det nødvendig med varetektsfengsling, sier politiadvokat Enløkk.

PÅ VEI INN I LOKALET: Terrorsikringen sørget for at bilen kun knuste en rute ved hovedinngangen til Stavanger Aftenblad. Foto: Stavanger Aftenblad

Mannens advokat, Malin Storrvik, understreker at eventuell varetektsfengsling blir et spørsmål for retten.

– Men slik det er nå samtykker han ikke til det, sier hun.

Både politiet og Storrvik avviser at Aftenblad-bygget var et planlagt mål for mannen.

– Per nå er det ingenting som tyder på at dette har vært et mål for ham. Man kan tenke i retning av terror og den slags, men det er ikke noe slikt vi etterforsker, sier Enløkk.