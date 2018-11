Erkjenner de faktiske forhold

Den 27 år gamle mannen som stakk to politifolk med kniv natt til søndag i Egersund ble varetektsfengslet i fire uker slik politiet ba om. 27-årings forsvarer Asbjørn Stokkeland sier til NRK at hans klient erkjenner de faktiske forhold men at han ennå ikke har tatt standpunkt til straffskyld.