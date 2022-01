Er 102 år – får ikkje sjukeheimsplass

Randaberg sin eldste innbyggjar, 102 år gamle Ellen Marie Svendsen, er for frisk til å få sjukeheimsplass. Det skriv Randaberg24 om i dag. Ellen Marie har kreft, kan knapt gå og er nær ved å vera blind. Sist gong me søkte om sjukeheimsplass, var svaret at ho var for frisk, og heller ikkje nå er det ledig plass på sjukeheimen, seier sonen Reidar.