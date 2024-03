Equinor: Helikopter-beredskap fortsatt god

Etter ulykken onsdag kveld er et SAR Queen-helikopter fra Halten satt inn i operasjon for SAR Oseberg på Flesland for å ivareta beredskapen.

Helikopteret som styrtet var et redningshelikopter. Et innleid erstatningshelikopter har altså blitt satt i drift for å bevare beredskapen.

– Vår beredskap er fortsatt god, det er nå fem operative helikopter som dekker SAR beredskapen på vegne Equinor på sokkelen, sier pressetalsperson i Equinor, Gisle Ledel Johannessen

Fra 2026 vil et AW 139-helikopter bli fast stasjonert på Oseberg Feltsenter med en back-up på Flesland.