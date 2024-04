Equinor: Færre personskader første kvartal i år

Sikkerhetsstatistikken til Equinor viser at det har vært en nedgang i personskader.

Frekvensen for personskader per million arbeidstimer er per første kvartal 2,3 for de siste 12 månedene, ned fra 2,4 ved utgangen av 2023.

I første kvartal ble Bristow og Equinor rammet av en tragisk helikopterulykke.

– 28. februar mistet vi en god kollega da et SAR Oseberg-helikopter styrtet utenfor Sotra ved Bergen. Den er en sterk påminnelse om viktigheten av sikkerhetsarbeidet som gjøres i alle våre aktiviteter, sier konserndirektør for sikkerhet, sikring og bærekraft i Equinor, Jannicke Nilsson.

Tolv olje- og gasslekkasjer er registrert de siste 12 månedene.

Det har ikke vært alvorlige brønnkontrollhendelser i første kvartal.