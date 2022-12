Equinor vant anbud om havvind i USA

Equinor vant anbudskonkurransen av en ny lisens for flytende havvind utenfor California. Equinor betalte 1,3 milliarder kroner for et 324 kvadratkilometer stort havområde. Området har et potensial til å produsere to gigawatt, som tilsvarer strømforbruket til 750.000 husstander.