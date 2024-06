Equinor skal utvikle to nye CO2-lagre i Nordsjøen

Equinor er tildelt operatørskapet for utvikling av to nye CO2-lagre i Nordsjøen av Energidepartementet. De nye lisensene er viktige byggesteiner for å utvikle norsk sokkel til et ledende område for CO2-lagring i Europa, skriver Equinor i en pressemelding.

De nye lisensene Albondigas og Kinmo forventes hver å ha kapasitet til å lagre rundt 5 millioner tonn CO₂ per år når de er i drift. Dette anslaget vil bli nærmere bestemt i undersøkelsesfasen.

– Vi er svært glade for å se at norske myndigheter har gjort nytt lagringsområde for CCS tilgjengelig for videre undersøkelser, og at vi har blitt tildelt disse to lisensene. Vi ser at etterspørselen etter CO2-lagring øker i flere land, og det er avgjørende å få frem nye CO2-lagre raskt, slik at vi kan tilby industrielle løsninger som kan støtte storskala avkarbonisering av industri i Europa hvor utslippskutt er krevende, sier Grete Tveit, direktør for lavkarbonløsninger i Equinor.