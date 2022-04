Equinor skal utvikle CO₂-lagre

Equinor er tildelt operatørskap for utvikling av CO₂-lagrene Smeaheia i Nordsjøen og Polaris i Barentshavet. De to lisensene er viktige byggeklosser for å utvikle norsk sokkel til en ledende provins for lagring av CO₂ i Europa. Det melder Equinor i en pressemelding.