Equinor ønskjer å bli klimanøytrale innan 2050

– I 2050 skal me fjerne like mykje klimagassar som me slepp ut gjennom bruk av våre produkt, seier Anders Opedal.

I dag kan han kalle seg den øvste sjefen i Equinor etter å ha teke over etter Eldar Sætre. For rundt eit år sidan fekk han spørsmål om han kunne tenkje seg å stille som kandidat, og har frå då jobba fram ein motivasjon for å ta på seg jobben.

– Det å få vere med å leie Norges største industrikonsern og forme framtida til dette selskapet, og å gje berekraftig energi til folk i framtida, det hadde eg veldig lyst å vere med på.

Og det var ikkje mange timane inn i første arbeidsdag før den nye ambisjonen vart annonsert. Den omfattar utslepp frå produksjon og forbruk av energi.

Treng utfordring og langsiktig ambisjon

Han fortel at dei tidlegare har hatt ambisiøse klimamål, men at dei i dag har kome med ei ytterlegare målsetting fram mot 2050.

– Me skal halde fram med å redusere eigne utslepp, og byggje nye verdikjeder innanfor karbonfangst, lagring og hydrogen. Dette treng verda for å ta vekk den siste delen av karbonutslepp som me har, seier Opedal.

Anders Opedal tok over som ny konsernsjef i Equinor 2. november. Foto: Håkon Vårhus Sagen / NRK

Ifølgje Equinor skal det altså om 30 år vere heilt nøytralt med karbonutslepp. Alt frå olje og gass som dei hentar opp skal bli tatt inn igjen.

– Det kan bli krevjande. Men kjernen av Parisavtalen er at i 2050 så skal det vere like stor fjerning av CO₂ som det er utslepp. Og etter 2050 må det vere negative utslepp av CO₂, seier Opedal.

Må konkretisere meir

Jon Evang, fagansvarleg for energi i Zero, meiner dette i utgangspunktet er ein god ambisjon, men trur Equinor har ein lang veg å gå.

Jon Evang, fagansvarleg energi i Zero. Foto: Zero

– Denne ambisjonen føyer seg inn i rekka med liknande selskap sine ambisjonar. Det er bra dei melder seg inn på dette feltet, men sett i eit globalt perspektiv så nærmar dei seg ikkje dei store selskapa.

Han meiner det hadde vore bra og fått indikasjonar på korleis vegen til klimanøytraliteten kjem til å sjå ut.

– Viss dei klarer å nå det så er det kjempebra, men det veit me lite om. Førebels er det berre ein ambisjon dei ikkje har forplikta seg til.

Ny tone i oljedebatten

Leiar i Natur og Ungdom, Therese Hugstmyr Woie. Foto: Natur og ungdom

Leiar i Natur og Ungdom, Therese Hugstmyr Woie, seier dei alltid kjem til å ha ein kritisk tilnærming til selskapet, men at dei sjølvsagd håper Equinor når målet sitt. Det set og ein ny tone i oljedebatten, meiner ho.

– Det at me skal ha ein karbonnøytral olje- og gassproduksjon og ikkje bidra til ekstra klimagassutslepp i Europa er eit veldig stort steg i riktig retning.