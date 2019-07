Equinor øker eierandel i gigantfelt

Equinor selger en aksjepost på 16 prosent i oljeselskapet Lundin for et kontantvederlag på 650 millioner dollar, om lag 5,7 milliarder kroner, og 2,6 prosent av eierandelen i Johan Sverdrup-feltet. Det betyr at Equinor nå eier 42,6 prosent i feltet, melder oljeselskapet.