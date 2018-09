Equinor og Karmøy i retten



Equinor og samarbeidspartnerne på Sleipner-feltet skal møte Karmøy kommune i Haugaland tingrett i midten av oktober, skriver Haugesunds Avis. Bakgrunnen for den sivile tvistesaken er at oljeselskapet vil ha redusert eiendomsskatten på en gassrørledning som går over Karmøy til Kårstø.