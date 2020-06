Utbyggingen har en verdi på mellom 50 og 60 milliarder kroner, ble det opplyst på en pressekonferanse hos Equinor torsdag.

Noaka består av mange lisenser og reservoarer med flere olje- og gassfunn. Det er snakk om over 500 millioner fat olje og gass.

Partene tror utbyggingen kan sikre arbeid til mange i norsk industri framover.

– En halv Sverdrup

Hvis vi sammenligner med begge fasene av gigantutbyggingen Johan Sverdrup, så er Noaka omtrent halvparten så stort målt i investeringskostnader.

Per Martin Labråten, hovedtillitsvalgt i forbundet Industri Energi i Equinor, sier det er en bra dag for fagforeningene. De har jobbet i lang tid, både innad i selskapene, mot LO og det politiske systemet.

– Kan vi snakke om «en halv Sverdrup»?

– Ja, det kan du si.

Også Ingard Haugeberg, hovedtillitsvalgt for Industri Energi i Aker BP, er veldig fornøyd.

– Ikke minst vil det sikre stabilitet i produksjon, og sikre leverandørindustrien i en overgangsfase som vi nå står ovenfor.

Skattepakken hjalp

Nyheten kommer etter at Stortinget mandag ble enige om en skattepakke til oljenæringen.

De to oljegigantene har lenge vært uenige om hvordan ressursene skal bygges ut i Noaka.

Konsernsjef i Aker BP, Karl Johnny Hersvik, sa på pressekonferansen at den utløsende faktoren for enigheten, var at selskapene fant en felles teknisk løsning som bygger ut hele området.

Karl Johnny Hersvik er konsernsjef i Aker BP. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Konsernsjef for norsk sokkel i Equinor, Arne Sigve Nylund, la ikke skjul på at skattepakken har hatt en effekt.

– Nøkkelen har uansett vært å fordele kostnader og inntekter mellom selskapene.

Arbeiderpartiets nestleder og finanspolitiske talsperson, Hadja Tajik, mener dette viser at skattepakken har effekt allerede.

Hun forventer at det gir økt aktivitet og arbeidsplasser på verftene langs kysten.

– Nå er det viktig at oljeselskapene følger opp i kontraktsstrategiene de velger, slik at norsk HMS-standard, faglærte og lærlinger tillegges vekt, og norsk leverandørindustri stiller sterkt.

ARBEIDSPLASSER: Arbeiderpartiets nestleder Hadja Tajik forventer at avtalen gir sysselsetting i verft langs norskekysten. Foto: Tom Arne Søyland / NRK

Neste store

Dette er den neste store utbyggingen i Nordsjøen, mellom feltene Oseberg og Alvheim, på størrelse med Johan Castberg-feltet.

Selskapene la i dag vekt på at Noaka får den første store ubemanna plattform på norsk sokkel, og lave CO₂-utslipp.

«Noa» står for Alvheim Nordområdet, der Aker BP dominerer, mens «ka» står for Krafla/Askja-området, der Equinor er dominerende.

Den planlagte utbyggingen består av en produksjonsplattform i sør som skal driftes av Aker BP, og en ubemannet prosessplattform i nord som skal driftes av Equinor.