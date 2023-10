Equinor med ny avtale om salg av naturgass

Equinor inngår ny avtale om salg av naturgass til Tysklands største energiselskap RWE

Avtalen er inngått for fem år med oppstart i oktober i år, med volumer på mellom 10 og 15 TWh per år, opplyser Helge Haugane, direktør for Gass og kraft i Equinor.

Det tilsvarer rundt en til halvannen milliard kubikkmeter (bcm) naturgass i året.