Equinor kjøper for 9 milliardar i Storbritannia

Equinor har kjøpt opp det britiske selskapet Suncor Energy for om lag ni milliardar kroner. Avtalen inkluderer delar av oljefeltet Buzzard og Rosebank og tilsette i Suncor som jobbar på desse felta. Konserndirektør for internasjonal leiting og produksjon, Philippe Mathieu, seier at kjøpet styrkar Equinor si rolle som ein påliteleg energileverandør i Europa.

Mathieu, seier at selskapet også vurderer fleire milliardinvesteringar i Storbritannia blant anna i havvind, karbonfangst- og lagring, hydrogen, elektrisitet og olje og gass.