Equinor investerer stort i nordlige Nordsjøen

Oljegiganten Equinor har kjøpt andeler i fem funn i Troll-, Fram- og Kvitebjørn-området i Nordsjøen på norsk sokkel fra Wellesley Petroleum AS. – Med dette styrker vi vår posisjon i et av våre kjerneområder på norsk sokkel. Funn nær infrastruktur er viktig for vår ambisjon om å opprettholde produksjonen på dagens nivå fra norsk sokkel utover 2030, sier Kjetil Hove, konserndirektør for Undersøkelse og Produksjon Norge.