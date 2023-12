Det er Equinor og Tysklands statseide energiselskap SEFE (Securing Energy for Europe) som har signert avtalen. Avtalen kan bli forlenget med ytterligere fem år.

Avtalen innebærer at Equinor forsyner Tyskland med samlede leveranser tilsvarende inntil 1,420 terawattimer (TWh) naturgass til 2039.

Mer om størrelsen på avtalen Ekspander/minimer faktaboks Energien tilsvarer et gassvolum på 129 bcm (milliarder kubikkmeter).

De neste ti årene vil Equinor forsyne SEFE med 110 TWh energi via årlige leveranser på 10 bcm, til europeiske markedspriser.

De årlige gassleveransene til Tyskland skal svare til en tredel av den tyske industriens behov.

– Dette sikrer Europa naturgass mens de gjennomfører det grønne skiftet, sier konsernsjef Anders Opedal i Equinor til NRK.

– Hva vil avtalen være verdt?

– Det vil være avhengig av gasspriser framover. Men slik det ser ut nå, kan den være verdt mer enn 550 milliarder norske kroner i kontraktstiden, sier Opedal.

Konsernsjef Anders Opedal i Equinor. Foto: Lise Marit Kalstad / NRK

– Vil ha stor betydning

Kommentator Hilde Øvrebekk i Stavanger Aftenblad mener dette er en svært viktig avtale for Equinor.

– Dette er en langtidsavtale, noe som er viktig i gassmarkedet fordi det gir forutsigbarhet. Europa vil trenge gass i mange år framover, sier hun.

Hilde Øvrebekk er oljekommentator i Stavanger Aftenblad. Foto: Anders Haualand / NRK

Det er ingen tvil om at det tyske markedet er gigantisk, og at avtalen sånn sett vil ha stor betydning for Equinor.

– Strømmen vi allerede eksporterer i kablene, er bare en bitte liten brøkdel av det denne avtalen innebærer. Avtalen vil ha stor betydning når det gjelder strømeksport fra fornybar energi, sier Øvrebekk.

De siste årene har gassmarkedet vært flyttet over til spotmarkedet, som er et marked der gassen selges her og nå.

– Men så begynte prisene å stige og det er flere og flere som har etterlyst disse fastpris- og langtidsavtalene. For både Tyskland og Equinor vil det føre til at de har et mer forutsigbart markedsforhold, sier Øvrebekk.

Passende tidspunkt

Og timingen er god.

– Avtalen blir annonsert rett før vintersesongen, og det kan sende et positivt signal. Etter at Tyskland stengte ned atomkraftverkene sine, er det gass som er den stabile strømmen de har tilgang på der.

Equinor og SEFE har også tegnet en opsjonsavtale på ytterligere fem år, på 29 bcm.

Det er i tillegg tegnet en ikke-bindende intensjonsavtale om at Tyskland kan bli en stor kjøper av hydrogen i årene 2029 til 2060.

Avtalen mellom Equinor og SEFE undertegnes tirsdag 19. desember.

Tilsvarer fire år med norske utslipp

NRK har fått hjelp av forsker Asbjørn Torvanger ved Cicero til å regne på hvor store CO2-utslipp gassen vil føre til.

De 100 bcm Norge skal selge i løpet av avtalens ti første år vil ved fullstendig forbrenning frigi cirka 200 millioner tonn CO₂. Det tilsvarer cirka det hele Norge slipper ut av klimagasser i løpet av fire år.

Asbjørn Torvanger ved Cicero. Foto: Cicero

Samtidig vil trolig noe av gassen bli brukt til å erstatte kullkraft. Den delen av gassen som blir brukt til dette vil fjerne fire ganger mer CO₂ enn innholdet i gassen. Så i den grad gassen erstatter kull, vil det føre til at netto utslipp av CO₂ i dette tilfellet blir vesentlig redusert.

– Svært godt nytt

Industri Energi organiserer de ansatte i Equinor, og forbundsleder Frode Alfheim er glad for den nye avtalen.

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi. Foto: Egil Brandsøy / Industri Energi

– Gassavtalen er svært godt nytt både for Norge og Europa. Avtalen er et krystallklart signal om den langsiktige verdien og viktigheten av å fortsette å utvikle norsk sokkel, skriver han i en e-post.

Alfheim mener avtalen er mer enn en avtale om salg av gass.

– Den er også en klimaavtale. Uten gass fra norsk sokkel, vil ikke Europa nå klimamålene, hverken på kort eller lang sikt.