Equinor har gjort nytt funn av olje og gass

Equinor har gjort et nytt funn i Troll/Fram-området i den nordlige Nordsjøen. Dette er det niende funnet på 12 forsøk i området siden 2019.

Volumene er beregnet til å være mellom 9 og 35 millioner fat oljeekvivalenter. Det er funnet både olje og gass, mest olje. Rettighetshaverne regner funnet som kommersielt og vil vurdere tilknytning til andre funn og eksisterende infrastruktur i området.

Letebrønnen er boret cirka 4 kilometer vest for Fram-feltet og 130 kilometer nordvest for Bergen.

– Det er positivt at vi fortsatt kan gjøre slike funn i et område med god infrastruktur for olje og gass. Det gjør at funnene kan bygges ut med lave kostnader og med lave CO2-utslipp, sier Geir Sørtveit, områdedirektør for Utforskning og produksjon Vest i Equinor.