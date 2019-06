Equinor har funnet olje i Norskehavet

– Det er veldig bra at begge målene slo til. Det var selvsagt dette vi håpet på, og det er ikke gitt at vi finner både olje og gass i samme brønn, sier Equinors letedirektør for norsk og britisk kontinentalsokkel, Nick Ashton, ifølge en pressemelding.

Equinor (53 prosent) og partnerne Ineos E&P (15 prosent) og DNO (32 prosent) har gjort et olje- og gassfunn sørvest for Nornefeltet i Norskehavet, som ligger utenfor Helgelandskysten.

Det er funnet mellom 2 og 12 millioner fat oljeekvivalenter med gass. Når det gjelder olje er det snakk om mellom 1 og 48 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.

Til sammenligning har felt som Gina Krogh 31 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter, og Edvard Grieg 45 millioner.

Nå skal operatøren Equinor bore avgrensingsbrønner for å finne ut mer presist hvor mye olje og gass som ligger i brønnen ved Nornefeltet.

– Lønnsomt funn

Letebrønnen heter Snadd Outer Outer/Black Vulture. Brønnen er den fjerde letebrønnen i utvinningstillatelse 159B, som ble tildelt i en konsesjonsrunde i 1989. Brønnen ble boret 3380 meter under havflaten.

Brønnen ble boret av riggen Transocean Spitsbergen.

Fordelen med funnet er at Equinor allerede produserer olje og gass i området.

Morten Eek, pressekontakt i Equinor. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Her har vi rør på plass, det er utstyr som står på bunnen i nærheten, det er et produksjonsskip som er det er mulig å knytte inn til. Når vi gjør slike funn i nærheten av eksisterende olje- og gassinstallasjoner, så blir det lønnsomme funn, sier Morten Eek, pressekontakt i Equinor.

– Øker i Norskehavet

Letedirektør Ashton påpeker at Norskehavet har skapt store verdier og mange arbeidsplasser siden Nornefeltet ble funnet i 1992.

I dette området produserer Equinor rundt 800.000 fat oljeekvivalenter hver dag. Det er omtrent en femdel av Norges daglige produksjon av olje, gass og kondensat.

– Vi øker leteaktiviteten i Norskehavet framover, noe som gjenspeiles i forrige konsesjonsrunde Tildeling i Forhåndsdefinerte Områder hvor vi ble tildelt 16 utvinningstillatelser i Norskehavet, sier Ashton ifølge pressemeldingen.

Morten Eek legger ikke skjul på at funnet skal feires med kake i dag.

– Det blir markering i flere av våre leteavdelinger, både i Stavanger og i Harstad, sier han.