Equinor fritas for skyld etter dødsulykke i Sør-Korea

Equinor fritas for skyld etter en dødsulykke under utbyggingen av Martin Linge-plattformen i Sør-Korea.

1. mai 2017 krasjet to kraner på verftet til Samsung Heavy Industries i Sør-Korea. Seks personer omkom og 25 ble skadd, skriver Stavanger Aftenblad.

Ulykken skjedde under bygging av Martin Linge-plattformen.

I etterkant klaget sørkoreanske fagforeninger og representanter for de etterlatte inn Equinor og andre selskaper som var tilknyttet prosjektet, til Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) for brudd på OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. I klagen ble det hevdet at Equinor hadde medvirket til ulykken.

Klagerne får imidlertid ikke medhold.

I konklusjonen til Norges kontaktpunkt står det at verken Equinor eller de andre selskapene forårsaket eller bidro til ulykken. Likevel er de knyttet til den gjennom sin forbindelse til Samsung-verftet.

(NTB)