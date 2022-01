Equinor får millionbot

Politimesteren i Sør-Vest har konkludert med at Equinor får en bot på tre millioner kroner etter at en gassflaske eksploderte og skadet to personer på Heimdal-plattformen i 2019. Det skriver E24.

De to personene, en 19 år gammel kvinne og en 22 år gammel mann, ble sendt til sykehus etter at en flyttbar gassflaske eksploderte på en plattform på Heimdal-feltet 28. november 2019.

Etterforskningen konkluderer med at selskapet begikk straffbare brudd på sikkerhetsregelverket når det gjaldt manglende kompetanse og opplæring.

Equinor har vedtatt forelegget, og selskapet viser til at deres egen gransking av ulykken samsvarer med konklusjonene i politiets etterforskning.