Equinor endrer USA-rapportering

– Vi vil nå gjøre endringer for å synliggjøre resultatene fra USA bedre også i våre kvartalspresetansjoner. Fra og med presentasjon av resultatet for andre kvartal vil vi rapportere USA som et eget driftssegment innenfor leting og produksjon internasjonalt, sa konsernsjef i Equinor, Eldar Sætre, på dagens generalforsamling. Dette skjer etter avsløringene om at Equinor har tatt regnskapsmessige tap på over 200 milliarder kroner i USA.