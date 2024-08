Equinor brukte 134 milliarder kroner i Norge i 2023

En ny rapport viser at leveranser til leting, utbyggingsprosjekter og drift av Equinor-opererte felt og landanlegg i Norge hadde en verdi på over 134 milliarder kroner i 2023. 94 prosent ble fakturert av norske leverandører.

81 500 årsverk jobbet i tilknytning til oppdrag fra Equinor i fjor.

– Årets rapport viser at leveranser til denne næringen kommer fra flertallet av norske kommuner og er spredt over hele landet. Vår næring gjør det mulig for ansatte å bo steder hvor de ellers ikke ville hatt de samme jobbmulighetene, sier Kjetil Hove, konserndirektør for utforskning og produksjon Norge (UPN) i Equinor i en pressemelding.