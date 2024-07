Equinor blir fjernet fra Sciene museum i London

Equinor blir nå fjernet fra Sciene museum i London. Den britiske avisen The Observer skriver at museet mener at Equinors strategi ikke er i tråd med deres sponsorstrategi. Problemet er, ifølge avisen, at den nevnte strategien ikke er i tråd med Paris-avtalen.

Equinor har siden 2016 sponset «The Equinor Gallery» i en del av den faste utstillingen ved Science Museum i London, men må altså nå ut, melder Aftenposten.