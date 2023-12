Equinor betalte 49,2 milliarder dollar i skatt i fjor

I 2022 betalte Equinor et skattebidrag på 49,2 milliarder dollar. Selskapet sier at året var preget av høye priser og store svingninger i energimarkedene.



– Equinor ønsker å bidra positivt til samfunnet der vi driver virksomhet. Å betale riktig skatt der verdier skapes, er en viktig del av dette. 2022 var et spesielt år i energimarkedene med høye priser, store prissvingninger og høy inntjening, som ga betydelige skattebidrag, sier finansdirektør Torgrim Reitan i en pressemelding.



I 2022 bidro Equinor-konsernet med skatt, produksjonsavgift (royalty) og produksjonsdeling med vertslandet på 49,2 milliarder dollar globalt.



Av dette ble 44,3 milliarder dollar betalt i Norge, der Equinor har mesteparten av sin virksomhet.



(NTB)