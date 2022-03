Equinor-aksjen skyter fart

Markedsverdien av oljeselskapet Equinor har nå passert 1000 milliarder kroner for første gang på Oslo Børs, skriver Dagens Næringsliv.

Equinor-aksjen steg med nesten 3 prosent til over 308 kroner etter at Oslo Børs åpnet i dag tidlig.

Aldri før har et norsk selskap hatt en mardesverdi på over 1000 milliarder kroner.

Oppgangen for Equinor kommer av at oljeprisen nå er på over 100 dollar fatet på grunn av Russlands invasjon av Ukraina.