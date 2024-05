Epletreslang i hage i Stavanger

Natt til onsdag, klokka halv fem på morgonen, høyrde Trond Pedersen i Ramsvik på Storhaug i Stavanger, at nokon spadde i hagen hans.

Då han kikka ut var to personar i ferd med å spa opp eit to meters høgt epletre.

Pedersen banka i vinduet og ropte, og då stakk dei to av med treet på ein sparkesykkel.

Epletreet er ennå ikkje kome til rette, skriv Aftenbladet.