– Jeg føler meg stigmatisert, sier Urrang.

Tidligere har 34-åringen opplevd å bli headhuntet som besøkshjem for barn og unge, men i Stavanger er det full stopp. Han er blitt avvist, uten engang å bli vurdert.

– Det er jo utrolig synd at ressurspersoner ikke slipper til, sier Urrang som har jobbet som frivillig i en hjelpeorganisasjon i mange år.

Han har god jobb, hytte og båt og tid til overs for flere.

– Jeg hadde en veldig god oppvekst selv, og nå vil jeg gi noe tilbake, sier han.

– Barnevernstjenesten er fortsatt fordomsfull

To ganger har han vært i kontakt med barnevernstjenesten for å tilby sin tjeneste, men hver gang har han fått avslag med at kommunen ikke har behov for enslige som besøkshjem.

Urrang skulle i det minste ønsket at han ble vurdert, og eventuelt satt på en venteliste.

– Jeg synes barnevernet er gammeldags og stigmatiserende slik det er nå. Det er 20 år siden barne- og familiedepartementet kom med en anbefaling om å benytte enslige og homofile par til besøkshjem, sier han.

I barnevernet er det lang ventetid på besøkshjem. I Stavanger venter mange gutter på å få et hjem de kan besøke en gang i måneden. Elleve har ventet mer enn ett år, mens to har ventet i tre år.

– Trist å tenke på at barn og unge kunne hatt et hjem å besøke en gang i måneden dersom barnevernet hadde tenkt annerledes, sier Urrang.

– Bare behov for par som besøkshjem

Kontaktperson i Barnevernstjenesten i Stavanger Solveig Gitmark sier at barnets foreldre ikke ønsker enslige personer som besøkshjem, men kun par.

– Vi har ingen søknader på barn hvor det ønskes en enslig mann som besøkshjem. Det er derfor ikke aktuelt med en vurdering, sier Gitmark til den konkrete saken.

Det er ulik praksis når det gjelder bruk av besøkshjem her i landet, og derfor er det heller ingen oversikt. Men en ringerunde NRK har gjort til de største byene i landet viser at det er barnets behov som er gjeldende når besøkshjem skal benyttes.

– Det er ulike behov hos barn, noen trenger et par, mens andre trenger en enslig mann, for eksempel, sier rådgiver Sigrun Iren Stokken i barnevernstjenesten i Bergen kommune.

Store forskjeller

Heller ikke Trondheim eller Oslo setter foten ned for enslige, men konsulent hos Aline og Frydenberg barnevernssenter i Oslo Bente Holm sier at holdninger i barnevernet gjenspeiler samfunnet ellers og at det er ulik praksis i landet.

Konstituert barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse (KrF) advarer mot å utelukke enslige fra slike oppdrag.

– Barnevernet er avhengig av at enkeltpersoner åpner opp sine hjem for barn som trenger fosterhjem og besøkshjem, sier konstituert barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse (KrF) Foto: H. Philip Hofgaard / NRK

I hjemdistriktet, Haugalandet, var Urrang besøkshjem for en gutt på seks år i ett år.

– Min tidligere oppdragsgiver prøvde aktivt å verve menn som besøkshjem.

Han mener barnevernstjenesten i Stavanger må snu.

– Ikke skummelt

– Jeg tror det er mange der ute som kan tenke seg en enslig som besøkshjem, sier Urrang.

Morten Urrang har egen båt, som han er en flittig bruker av.

– Hva vil du si til de som synes det er skummelt med enslige menn?

– Jeg synes det er stigmatiserende. Overgrep mot barn og unge skjer i alle forhold, for eksempel også blant par og enslige kvinner, sier Urrang.

Dessuten har barnevernet gode sikkerhetssystemer i dag, mener han, og viser til politiattest, hjemmebesøk og oppfølging som skal gi beskyttelse mot overgrep.