Enslig kjøretøy ut av veien ved Vigrestad

Politiet fikk i ettermiddag melding via HRS, som igjen hadde fått melding fra BMW sitt callsenter et sted i utlandet, om at det hadde vært en trafikkulykke et sted på Nordsjøveien.

– I de nyere BMWene er det varslig om det kommer bevegelser som kollisjon eller utforkjøring, sier operasjonsleder Toralv Skårland.

Politiet lokaliserte utforkjøringen til å være rundt Haarr ved Vigrestad i Hå kommune. Ved ankomst oppdaget politiet en bil som hadde kjørt ut av veien.

– Sjåføren fremstår ikke som skadet, men han vil bli tilsett av helsepersonell, sier Skårland.

Politiet har fått flere meldinger om glatte veier og vanskelige kjøreforhold lenger sør i Rogaland, uten at Skårland vil si om det er en utløsende faktor til denne utforkjøringen.