Enova-støtte til landstrøm

Havnekraft AS får over 17 millioner kroner i Enova-støtte til å elektrifisere kaiene på Killingøy i Haugesund. Også Noah AS får 2 millioner kroner til infrastruktur for strøm til havneopphold og lading i Rekefjord i Sokndal.

Så langt har Enova bevilget totalt over en milliard kroner i støtte til landstrøm over hele landet, ifølge en pressemelding.