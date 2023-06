Enighet om å redusere cruisetrafikken

Politikerene i Stavanger vil redusere cruisetrafikken. I formiddag gikk i formannskapet inn for å tillate maks to cruiseskip og åtte tusen passasjerer per dag. I tillegg setter de maksgrense på totalt sju skip per uke. Målet er også at Stavanger havn skal bli den første havnen i verden som kun tillater utslippsfrie skip i 2026.