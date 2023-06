Enighet i riggoppgjøret

Det blir ikke noe av den varslede storstreiken på oljeriggene. Partene ble enige om lønnsoppgjøret under mekling klokka 21 i dag. Oppgjøret innebærer et minimumstillegg på 6,5 prosent til alle, opplyser Industri Energi. -Vi har sikret at alle på denne overenskomsten har fått et godt lønnsoppgjør. Vi har i meklingen møtt en konstruktiv motpart som har lyttet til kritikken vår fra fjorårets oppgjør, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.