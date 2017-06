Enighet i riggoppgjøret

Industri Energi og Norges Rederiforbund ble torsdag enige om årets mellomoppgjør for ansatte på flyterigger melder NTB. – Vi er tilfreds med at partene har kommet til enighet uten mekling og fare for konflikt, selv om vi gjerne skulle sett at vi kom i mål med et lavere oppgjør, sier forhandlingsleder for Rederiforbundet, administrerende direktør Jakob Korsgaard i Maersk Drilling Norge.