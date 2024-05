Enighet i lønnsforhandlingene på sokkelen

Over seks timer på overtid ble det omsider oppnådd enighet i årets sokkelforhandlinger mellom Offshore Norge og de tre forbundene IE &, Safe og Lederne.

Enigheten går blant annet ut på at lønnssatsene økes med 44.000 kroner fra 1. juni, inklusiv sokkelkompensasjon og feriepenger. Enigheten ble oppnådd tidlig onsdag morgen.

– Vi er fornøyd med å få gjennomslag for kravet vårt om et solid økonomisk oppgjør for sokkelansatte, samtidig som vi har fått på plass en rekke viktige endringer og tillegg i overenskomstene, sier nestleder Lill-Heidi Bakkerud i IE & i en pressemelding.