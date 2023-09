Enige om politisk plattform i Sandnes

Høyre og Frp er enige om en politisk plattform for å styre Sandnes de neste fire årene, skriver Stavanger Aftenblad. Det partiene er blitt enige om, skal presenteres fredag. De to partiene bl enige i forrige uke om at Kenny Rettore blir ny ordfører og varaordfører blir Kristoffer Birkedal.