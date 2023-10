Enige om politisk plattform i Haugesund

Haugesund får et nytt politisk styre. Nils Konrad Bua (H) blir ny ordfører med støtte fra FrP, Venstre og Pensjonistpartiet.

Deres plan for de neste fire årene i Huagesund ble i ettermiddag signert av disse partiene på Vibrandsøy i Haugesund. Dette blir kalt for Vibrandsøyplattformen.

– I dag er vi utrolig stolte. Vibrandsøy er en naturperle som betyr mye for mange her i Haugesund. Naturlig å invitere her, sier Nils Konrad Bua.

Han trekker fram saker som skjenking på stadion. Det er med i plattformen.

– Om alt går i rute så vil det fra neste seong bli mulig å ta seg en øl på kamp, sier han.

Den kommende ordføreren sier eldreomsorgen er noe de legger stor vekt på i plattformen.