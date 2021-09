Enige etter langvarig strid

Randaberg kommune og byggselskapet Prosjektil har inngått et forlik etter striden om byggekostnadene for Randaberg helsesenter. Randaberg kommune tapte saken i Sør-Rogaland tingrett i sommer, og ble dømt til å betale rundt 5 millioner kroner til Prosjektil. Nå er partene enige i et forlik, og det blir ingen ankebehandling av tvisten i lagmannsretten.