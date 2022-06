Det sjeldne praktsverdet ble funnet på et jorde av to entusiaster med metalldetektor.

Ekspertene mener det er fra tidlig på 800-tallet.

– Det er dødskult å få inn et så sjeldent funn fra akkurat dette området. Vi ble stumme alle sammen. Det er et drømmefunn, sier arkeolog Zanette Glørstad ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger.

Arkeolog Zanette Glørstad. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Det forgylte sverdgrepet, eller håndtaket, blir nå renset, for å få fram de rike detaljene med dyrehoder og border av sølv.

Selve sverdbladet av jern har trolig gått i oppløsning.

– Vi finner mange sverd, men dette er eksepsjonelt. Den avanserte dekoren tyder på at det er importert fra det som da var Frankerriket eller fra De britiske øyer, sier Glørstad.

I Norge er det funnet 15–20 sverd av denne typen, et såkalt D-sverd, som er blant de fineste fra vikingtiden.

– Kan det ha blitt brukt i kamp?

– Det har nok snarere vært et statussymbol, et mannssmykke, og det må ha tilhørt en svært ressurssterk mann.

Sverdet tilhører en sjelden type, som omfatter de rikest dekorerte og tyngste sverd-typene fra vikingtiden Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Bekrefter maktsentrum

Funnstedet er kjent for flere viktige funn fra vikingtiden, blant annet Gauseldronningens grav – en av de rikeste kvinnegravene etter Osebergfunnet.

Også der var det gjenstander fra De britiske øyer.

– Det viser at området var et sentralt knutepunkt i kontakten over Nordsjøen. Sverdet tyder på at vi har å gjøre med en herskerfigur med stort kontaktnett, tilsvarende Gauseldronningen.

I år er det 1150 år siden Harald Hårfagre beseiret sine motstandere i Hafrsfjord, ikke langt fra funnstedet, og ble Norges første konge.

– Storgårdene og rikdommene som var her kan være en av mange faktorer som ledet til at slaget skjedde nettopp her i området, sier Glørstad.

Erik Alve tok bilde av sverd-delen han fant i mars i år. Foto: Erik Alver / privat

Tok storfisken

Museet kan takke to ivrige hobby-detektorister for sensasjonsfunnet.

– Den følelsen når du finner noe er euforisk. Det er som å få en kjempestor fisk. Du blir veldig glad, og får lyst til å søke igjen, sier Erik Alve.

Erik Alve fant deler fra det sjeldne sverdet. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Da han gjorde funnet i mars visste han at detektor-kompisen Jone Holgersen hadde funnet noe interessant på samme sted noen måneder før.

Han la puslespillet sammen, og skjønte de hadde funnet to deler fra samme sverd.

–Jeg tenkte. Dette er bra. Det må inn på museet fortere enn svint.

Også Holgersen er fornøyd med sitt bidrag.

– Jeg har drevet med dette i fire-fem år, og funnet masse kjekt. En gullring fra middelalderen blant annet, men dette er nok det kuleste jeg har gjort, og jeg vil neppe toppe det.

Jone Holgersen fant den første delen av sverdet. Foto: privat

– Hvorfor holder du på?

– Håpet er å redde kulturhistorisk viktige gjenstander.

Når sverdet er ferdig konservert, vil museet ta kontakt med forskere i utlandet for å finne ut mer.

Etter hvert vil det bli stilt ut så publikum kan se det.