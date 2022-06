Enestående funn

Funnet av et unikt sverd fra vikingtiden kaster nytt lys over kontakten mellom Norge og De britiske øyer. Deler av et praktsverd med unike detaljer i gull og sølv er nylig funnet på Jåttå i Stavanger. Selve sverdbladet er borte, men det bevarte sverdgrepet har utsøkte detaljer som ikke tidligere er kjent. – Dette er et enestående funn som vil vekke stor interesse også fra andre deler av Europa, skriver arkeolog og ekspert på vikingtid ved Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger, Zanette Glørstad i en pressemelding.