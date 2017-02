Endrer regler for fiskemottak

Nye regler om mer detaljert registrering av fisk i fiskemottak blir nå endret. Fiskeriminister Per Sandberg sier at reglene var for kompliserte og går derfor tilbake på det opprinnelige forslaget. Dette gleder leder i Næringskomiteen, Geir Pollestad fra Senterpartiet.