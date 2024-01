Endrer kjøremønster i Karmsundgata etter trøbbel

– Vi har fulgt med på hvordan sambruksfeltet fungerer etter veiåpningen den 20. desember, og ser at det er behov for å gjøre visse justeringer for å forbedre trafikkavviklingen i Karmsundgata. Nå justerer vi skiltplasseringene for å forbedre trafikkflyten, sier Per Øyvind Bru som er leder for prosjekt Nord-Rogaland i Rogaland fylkeskommune ifølge en pressemelding.

Etter åpningen av sambruksfeltet i desember har det vært mye kaos i trafikken i Karmsundgata.

Så mye kaos at fylkeskommunen har sett seg nødt til å foreta endringer for å løse trafikkutfordringene på stedet.

– Vi har mottatt mange henvendelser fra publikum om sambruksfeltet. Etter åpningen av veien har Rogaland fylkeskommune gjennomført en undersøkelse av det nye trafikkmønsteret i Karmsundgata. Vi ser at det er behov for å gjøre noen endringer på sambruksfeltet for å forbedre trafikkavviklingen. Denne uken fikk vi godkjenning fra Statens vegvesen til å gjøre de justeringene vi ønsker i Karmsundgata. 2+ skiltene nord for rundkjøringen ved Meny er fjernet i dag. Øvrige endringer vil bli gjort så snart været tillater det, sier Bru ifølge pressemeldingen.