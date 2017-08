Endelig får de noen å snakke med hver dag

Beate er fersk andreklassing på Haugesunds aller største videregående skole. Hun er én av 800 elever på Haugaland, som i fjor måtte forholde seg til åpningstider på helsesøsters kontor.

– Ungdom ser en åpen dør, og kommer på ting de vil snakke om. Kommer de neste dag, og det er stengt, tenker de gjerne at helsesøster aldri er på skolen. Det er veldig viktig å ha en synlig tjeneste, sier Tove Valen.

Hun er helsesøster på Haugaland.

Øremerkede penger

I vinter søkte kommunen om tilskudd fra Helsedirektoratet, for å styrke skolehelsetjenesten i videregående skole. Kommunen fikk 475.000 øremerkede kroner. Pengene har de valgt å bruke på den største skolen. Det betyr at elevene kan gå til helsesøster når de trenger det. Uansett ukedag.

Helsesøster Berit Hauge (t.v.) skal være på Haugaland videregående skole to dager i uken, mens Tove Valen tar imot elever tre dager. Til sammen utgjør de et helsesøstertilbud hver ukedag. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– Jeg går til helsesøster når jeg føler jeg trenger å snakke med noen. Det er veldig bra at vi har helsesøster hver dag, for da kan vi gå når vi vil, sier skoleelev Emily Radoncic.

Totalt har Helsedirektoratet bevilget 41.3 millioner kroner til 83 kommuner. I Rogaland har seks kommuner fått nesten fire millioner kroner totalt, til å styrke tilbudet.

Ikke god nok

Helsedirektoratet har utarbeidet normtall for hvor mange helsesøsterstillinger som er nødvendig i forhold til elevtall. For videregående skole er anbefalingen én full stilling på 800 elever. Styrkingen på Haugaland betyr at skolen nå har 90 prosent dekning.

Leder i landsgruppen for helsesøstre, Kristin Sofie Waldum-Grevbo, synes styrkingen på Haugaland er positiv, men at normtallene til Helsedirektoratet er altfor lave.

– At skolen har 90 prosent dekning viser at de absolutt er på god vei. Men det er lenge siden Helsedirektoratet sine normtall har blitt vurdert. Vi mener de er for lave, og at tjenesten bør styrkes enda mer for at dette skal være et reelt, tilgjengelig lavterskeltilbud, sier hun.

Full dekning

I Stavanger kommune er det tilbudet på kommunens største videregående skole, Jåttå videregående skole, som har blitt styrket. De 1.100 elevene har dette skoleåret helsesøster fire dager i uken.

Lenger sør er tilbudet enda sterkere.

– Nå har vi økt fra halv til full stilling helsesøster på Dalane videregående skole, og har 100 prosent dekning. Vi er ekstremt takknemlige, sier ledende helsesøster i Eigersund kommune, Tina Rosenblad.

Pengene fra Helsedirektoratet tildeles kun for et år. Tove Valen på Haugaland videregående skole, håper helsesøsterdekningen forblir styrket.

– Vi krysser fingrene og håper at vi kan fortsette, sier hun.