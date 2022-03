Enda verre for bøndene

Inntektsutviklingen i jordbruket er verre enn det mange bønder tror, til tross for flere tiltak i vinter for å bedre økonomien.

Det viser oppdatert utregning av konsekvensene av prisutviklingen og skyhøy kostnadsvekst, som Tveit Regnskap har gjort, skriver Nationen.

Andreas Lundegård i Tveit Regnskap tror det vil bli et svært vanskelig jordbruksoppgjør når det viser seg at inntektsutviklingen fortsetter å utvikle seg svært negativt for bøndene.