Enda et trafikkuhell på E39

Klokken 15.55 kom meldingen om et trafikkuhell like ved Diagonalen på E39 i nordgående retning. En politibil stanset i forbindelse med et annet trafikkuhell, og ble påkjørt bakfra. Trafikken går i et kjørefelt på stedet. Ingen personskader.