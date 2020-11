En tredjedel koronatester ikke i helgene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har smitte rundt oss på alle kanter. Det er bare et tidsspørsmål når den kommer hit, sier kommunedirektør i Karasjok, Kurt Maurstad.

Karasjok er en av kommunene som ikke tilbyr testing for sine innbyggere i helgene. Tester som utføres her, må analyseres i Tromsø. Da må de nå postavgang fredag ettermiddag klokken 13.

BEKYMRET: Kommunedirektør i Karasjok Kurt Maurstad. Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK SÁPMI

Alternativet i helgen ville vært taxi til flyplassen i Lakselv, sju mil unna, og fly til Tromsø. Eller at den kjøres 54 mil til laboratoriet.

– Det vil bli så dyrt at det har vi ikke råd til, sier Maurstad.

Dårlig transport og lange avstander

En undersøkelse NRK har utført viser at det i én tredjedel av kommunene i Norge ikke tilbys koronatesting i helgene.

Samtidig ba Helsedirektoratet i et brev i juli alle landets kommuner å sørge for koronatesting hver dag hele uken.

Fagdirektør i Helsedirektoratet Svein Lie sier det er viktig at kommunene følger opp alle tiltakene.

– For det første skal legevakten ta hensyn til de symptomer og tegn pasientene har når de kommer. Har de mistanke om covid, skal de først gi beskjed om at de må isolere seg, og så må de ta test så raskt som mulig, sier han.

Helsedirektoratet ønsker at kommunene skal ha testmulighet hver dag, men fagdirektøren ser at det er krevende å ha et apparat stående dersom ingen er syke.

– Men det må kommunene vurdere, sier Lie.

Flere i undersøkelsen svarer som Karasjok: Avstandene til laboratoriet er så lange at det ikke er i noe poeng i å teste i helgene. De får uansett ikke testene av gårde før posten går igjen på mandager.

Slik utførte vi undersøkelsen Ekspandér faktaboks Undersøkelsen er sendt via e-post til alle landets kommuner.

Vi stilte følgende spørsmål: Har innbyggerne i din kommune mulighet til å teste seg for Covid-19 i helgene?

81 prosent har svart på undersøkelsen.

Lie sier det er problematisk når en pandemi rammer et så langstrakt land.

UTFORDRENDE: Fagdirektør i Helsedirektoratet Svein Lie, sier det er utfordrende når en pandemi rammer et land der flere kommuner har lang reisevei til laboratoriet. Foto: Gorm Kallestad

– Det er utfordrende når en skal sende prøver fra steder som for eksempel Helgelandskysten, Finnmark og Bykle. De ligger langt fra laboratorium, og transporten er ofte dårlig i helgene, sier han.

Smittesporingen blir forsinka

Først når et testresultat foreligger, kan smittesporinga begynne. Jo lengre tid det tar før resultatet foreligger, jo lengre går det før det viktige arbeide kan starte.

– Når vi ikke kan analysere i helgene, kommer smittesporinga i gang mange dager etterpå. Det er en stor bekymring, sier Maurstad.

Svein Lie i Helsedirektoratet ser problemet med at smittesporing ikke kommer raskt nok i gang, slik Maurstad beskriver.

– Det har vært eksempler på det. Det er derfor vi hele tiden jobber med en ambisjon om at det skal gå kortest mulig tid fra symptomene til vi får svar på prøven, sier Lie.

Store forskjeller fra kommune til kommune

Mens Karasjok har lang reisevei for å analysere tester i helgene, og derfor ikke tilbyr det, har mange kommuner samarbeid på tvers av kommunegrenser. På den måten kan innbyggerne kan teste seg sju dager i uken.

Noen kommuner svarer i undersøkelsen at de tester fem dager i uken, men at de ved utbrudd står klare til å oppbemanne testkapasiteten til også å gjelde helg.

KLARE TIL Å TILBY MER TESTING: Kommunedirektør i Bokn, Ingeborg Skjølingstad sier kommunen oppskalerer til også å teste i helg dersom det blir nødvendig. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

En av disse er Bokn kommune i Rogaland.

– Testing på hverdager har vært bra nok hittil, men kommer det et utbrudd, har vi planer for å skalere opp og tilby testing i helger også, sier kommunedirektør Ingeborg Skjølingstad.

Håper hurtigtestene virker

I Karasjok håper de nå at den nye hurtigtesten som er under utprøving i Oslo, skal fungere.

Disse skal prøves ut i 4000 eksemplarer samtidig som det blir testet med ordinær test for å finne ut om hurtigtesten er pålitelig nok.

Denne kan så bli løsningen for kommuner som Karasjok.

– Det er mest sannsynlig at disse blir prioritert til steder som ligger langt fra laboratorier, sier Lie.

Det er avgjørende for Maurstad at denne kommer til hans kommune.

– For oss som bor på slike steder er det viktig å få hurtigtest. Det er den eneste muligheten vi har til å starte smittesporing så tidlig som mulig. Vi ser hvor fort viruset sprer seg nå og det er skummelt, sier han.